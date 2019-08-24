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هندسة القاهرة: 1000 طالب سجلوا رغباتهم بالمعامل.. وشكاوى من محدودية الكليات

السبت، 24 أغسطس 2019 01:32 م
هندسة القاهرة: 1000 طالب سجلوا رغباتهم بالمعامل.. وشكاوى من محدودية الكليات التنسيق - أرشيفية
وائل ربيعى

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أكد عبد الحميد حسن، المشرف على معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق منتظمة منذ فتح المعامل صباح اليوم، معلنا أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حوالى 1000 طالب وطالبة حتى الآن.

وأضاف حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معامل هندسة القاهرة تستقبل شكاوى وطلبات من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق؛ لتعديل الرغبات الخاصة بهم؛ لأنهم لم يكتبوا كليات بعينها فى المحافظات بقائمة رغباتهم وفوجئوا بعد ذلك بان هذه الكليات تقبل مجموعهم، قائلا: "لهذا نشدد على الطلاب ضرورة كتابة جميع الكليات المطلوبة على مستوى الجمهورية فإذا أراد الطالب الالتحاق بكلية الآداب مثلا عليه كتابة جميع كليات الآداب التى تظهر له فى التنسيق لأنه لن يكون هناك تعديل رغبات مرة أخرى إطلاقا".

وأشار المشرف على التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق الذين يسجلون رغباتهم بمعامل الكلية حاليا يشتكون من محدودية الكليات فى المرحلة الثالثة وهذا أمر طبيعى؛ بسبب ارتفاع مجاميع الطلاب بالثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.


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