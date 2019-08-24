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موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 24 أغسطس 2019 01:21 م
موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة طقس الغد مائل للحرارة

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نشر الموقع الإلكتروني لليوم السابع  على مدار الساعات الماضية  عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة غدا 
 
وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
 
 
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، رؤساء ومسئولى شركات المقاولات العاملة فى مدينة العلمين الجديدة، والمكتب الاستشارى، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة؛ لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروع أبراج المنطقة الشاطئية، والمشروعات السكنية المختلفة، وباقى المشروعات.
 
 
 
قررت محكمة سودانية اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع 3 من شهود الإثبات، وطلب خلالها الدفاع إطلاق سراحه بضمان.
 
 
 
قادت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
 
 
تجدد جريدة "اليوم السابع" تحذيرها لقرائها الأعزاء من وجود بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تنتحل الاسم واللوجو الخاص بموقع "اليوم السابع" الإخبارى، بهدف تحصيل مبالغ مالية من المواطنين لنشر المقالات أو الأخبار أو الشكاوى الخاصة بهم.
 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
 
اقتحمت مدرعات الشرطة والمجموعات القتالية والعمليات الخاصة، عدداً من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية" و"السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية"، حيث تم ضبط 838 متهم وبحوزتهم.

الارصاد

الطقس

درجات الحرارة

موجز اخبار مصر

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