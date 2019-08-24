مصرع طفل بطلق نارى عن طريق الخطأ فى مشاجرة بين شخصين لخلافات مالية بأسيوط

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد وقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين شخصين بقرية بنى مر ووجود مصاب، وبالانتقال وضباط وحدة المباحث مدعومين بمجموعات قتالية ومدرعة من إدارة قوات الأمن، وبالفحص تبين أن طرفيها " ع .ع .ع " 60 سنة مزارع "تم ضبطه" و" أ . م ع " 40 سنة مؤهل متوسط " مقيمان بذات الناحية علي إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهما..لخلاف بينهما علي عمولة بيع قطعة أرض زراعيةو نتج عن ذلك إصابة الطفل" ج .س .ج " 13 سنة طالب بطلق ناري بالظهر مقيم بذات الناحية تصادف مروره أثناء الواقعة، حيث توفي عقب وصوله لمستشفي أسيوط الجامعي ..وتم التحفظ علي الجثة.

وبسؤال جد الطفل "ج ت ج" 64 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية، اتهم طرفي المشاجرة بالتسبب في وفاة حفيده، وتمكنت حملة من ضبط باقي طرفي المشاجرة، حيث تم ضبط كل من، "م .ع " 25 سنة مزارع ، وبحوزته بندقية آلية، و"أ. م .ع" 40 سنة مؤهل متوسط، وبحوزته بندقية آلية، و"م. م .ع "31 سنة سائق، و"م م ع ع" جاري ضبطه مقيمين بذات الناحية، وتم تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث من الطرف الثانى .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.