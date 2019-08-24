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كيف نفهم مستجدات منظومة التعليم الجديدة فى الثانوى العام 11 معلومة

السبت، 24 أغسطس 2019 05:08 م
كيف نفهم مستجدات منظومة التعليم الجديدة فى الثانوى العام 11 معلومة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تفاصيل الدراسة والتقييم فى الصف الثانى الثانوى والثانوى العام فى النظام المعدل للثانوية العامة، اليوم السابع يرصد فى 11 خطوة أبرز التفاصيل والمستجدات.
 
 
1 - الصف الأول الثانوى العام تجريبي فى جميع الدفعات مع استفادة الطلاب من النظام التقييم الجديد حيث تعتبر اولى ثانوى سنة نقل عادية.
 
2- الطلاب فى الصف الأول الثانوى يؤدون الامتحان إلكترونيا.
 
3- الصف الثانى الثانوى العام دفعة العامة الدراسى المقبل  نقل فقط وليست ضمن  الثانوية التراكمية أى سنة نجاح ورسوب فقط مجموع الطالب لن يكون ضمن مجموع دخول الجامعة.
 
 
4- الدفعات التالية للصف الثانى الثانوى ستكون تراكمية اى أن مجموع دخول الطالب الجامعة سيكون من خلال الصفين الثانى والثالث الثانوى بعد دفعة العام الدراسى الجديد 2019.2020.
 
 
5- امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي  الخارجين من التراكمية الكترونيا ووفقا لنظام التقييم الجديد.
 
 
6- بدء الدراسة لرياض الاطفال 11 سبتمبر و21 سبتمبر لباقى الصفوف الدراسية.
 
 
7- يحق لطلاب الثانوية العامة ف مدارس اللغات اختيار اللغة التي يؤدون بها الامتحانات.
 
 
8 الانتهاء من تجهيز المناهج الدراسية لجميع المراحل خلال الثلاث سنوات القادمة ودراسة بدء تطبيقها في العام الدراسى المخصص له.
 
 
9- الوزارة لم ترسل قانون التعليم الجديد الى مجلس النواب انتظارا لتقييم التجربة.
 
 
10- قانون الثانوية الجديدة يحدد تفاصيل امتحان الشهادة الثانوية فى الصف الثالث الثانوي للدفعة التى تستفيد من الصف الثانى كسنة نقل وباقى الدفعات التى ستكون الصفين الثانى الثانوى والثالث تراكمى.
 
11 - التقييم الجديد قائم على إكساب الطالب مهارات.
 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

الثانوية التراكمية

الصف الثانى الثانوى سنة نقل

التابلت

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