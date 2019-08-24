كوريا الجنوبية قلقة من إطلاق "كوريا الشمالية" صاروخين.. واليابان: انتهاك واضح

سول - طوكيو (أ ش أ)

عبر المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن قلقه الشديد من إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين مجهولى الهوية، داعيا بيونج يانج إلى وقف الأعمال التى تصعد من حدة التوتر العسكرى فى شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن المكتب الرئاسى عقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطنى بقيادة مستشار الأمن الوطنى الرئاسى "جونج أوى-يونج"، صباح اليوم، وقام بتقييم الوضع الأمنى الحالى فى شبه الجزيرة الكورية نتيجة إطلاق كوريا الشمالية المقذوفين.

وقال المكتب الرئاسى فى تقرير صحفى إن مجلس الأمن الوطنى عبر عن قلقه الشديد من إطلاق بيونج يانج للمقذوفين قصيرى المدى على الرغم من انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتى أدانها الشمال منذ فترة طويلة باعتبارها بروفة للغزو.

ودعا مجلس الأمن الوطنى فى كوريا الشمالية، إلى وقف الأعمال التى تصعد من حدة التوتر العسكرى فى شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، أدان تاكيشى أوايا، وزير الدفاع اليابانى، عمليات إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفات صاروخية، معتبرا إياها "انتهاك واضح" لقرارات مجلس الأمن الدولى التى تحظر على بيونج يانج اختبار هذه الصواريخ.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن "أوايا" قوله: "عمليات الاطلاق تمثل انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن، ونستنكر بشدة هذه التحركات المثيرة للتوتر."

وأبلغ كيوتو تسوجى، نائب وزير الشؤون الخارجية فى البرلمان اليابانى، نواب الحزب الحاكم، بأن طوكيو قدمت احتجاجًا شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصواريخ.

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد أعلنت صباح اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولى الهوية من منطقة سون دوك بإقليم هام كيونج الجنوبى فى اتجاه بحر الشرق صباح اليوم.

يذكر أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أوضحت فى وقت سابق من اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولى الهوية من منطقة سون دوك بإقليم هام كيونج الجنوبى فى اتجاه بحر الشرق فى الساعة 6:45، و7:02 صباح اليوم.

وأضافت أن الجيش الكورى الجنوبى يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.