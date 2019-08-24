قرارات عالمية لا تفوتك × اسبوع

وكالات

قرارات هامة ومصيرية شهدها الأسبوع الماضى ، منها ازمة تويوتا ولاند كروزر و إلغاء رحلات الطيران فى تايوان استعداداً لقدوم العاصفة "بايلو"

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز هذه القرارات على المستوى العالمى خلال أسبوع على النحو التالى:

فوربس " : تويوتا تودع "لاند كروزر" بسبب ضعف المبيعات حول العالم

أكد تقرير نشرته مجلة فوربس الاقتصادية، أن شركة تويوتا العالمية المتخصصة فى صناعة السيارت، قررت وقف بيع تويوتا من طراز لاند كروزر، بسبب ضعف مبيعاتها حول العالم.

ووفقاً للمجلة الإقتصادية ، فإن بدأ إنتاج السيارة لاند كروزر تم منذ عام 2007، ولم يتلق سوى تحديث بسيط فى عام 2016، وتستخدم السيارة ذات الدفع الرباعى على الطرق الوعرة .

إلغاء رحلات الطيران فى تايوان استعداداً لقدوم العاصفة "بايلو"

قررت السلطات فى تايوان إلغاء رحلات الطيران الداخلية، فى ظل استعداداتها لقدوم العاصفة الاستوائية "بايلو"، حيث أُصدِرت مسبقاً تحذيرات بشأن وقوع فيضانات بالجزيرة.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية الجمعة، أن العاصفة بايلو، المصنفة على أضعف مستوى من قِبل مكتب الطقس فى تايوان، من المتوقع أن تصل قبالة الساحل الجنوبى الشرقى لتايوان فى وقت مبكر من السبت المقبل.

وقال مسؤولو الطقس بتايوان إن العاصفة تتحرك عبر المحيط باتجاه الشمال الغربى بمعدل 24 كيلومتراً فى الساعة، فيما أشار المكتب إلى أن بايلو تقترب من تايوان حاملة رياحاً تبلغ سرعتها 126 كيلومتراً فى الساعة، ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة المزيد من القوة لتصبح أول إعصار يصل الجزيرة من أكثر من عامين.

تمديد سجن أمريكى متهم بالتجسس فى موسكو لمدة شهرين

قررت محكمة "ليفورتوفسكي" فى موسكو، تمديد اعتقال الأمريكى بول ويلان، المتهم بالتجسس، حتى نهاية أكتوبر القادم.

وقالت القاضية إيلينا كانيفا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" - اليوم الجمعة - "أتخذت المحكمة قرارا بالمواقفة على طلب التحقيق وتمديد اعتقال المتهم ويلان لمدة شهرين، أى حتى 29 أكتوبر القادم".

وأشارت القناة، إلى أنه جرت جلسة المحكمة وراء الأبواب المغلقة بسبب الوضع السرى لهذه القضية، وحضرها موظفو القسم القنصلى للسفارة الأمريكية بموسكو.

هيئة الانتخابات التونسية تقرر رفع سقف الإنفاق الإجمالى للحملة الانتخابية الرئاسية

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رفع سقف الإنفاق الإجمالى للحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية لتتجاوز المليون دينار.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون - فى تصريحات إذاعية - إن حجم سقف الإنفاق الإجمالى المسموح به لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية سيتجاوز المليون دينار، مشيرا إلى أنه لم يكن يتجاوز 750 ألف دينار فى انتخابات 2014؛ وذلك نظرا لتسجيل مليون ونصف ناخب جديد.

روسيا تغير قنصلها العام فى هونج كونج

أعلنت السفارة الروسية فى الصين أن موسكو قررت تغيير قنصلها العام فى هونج كونج، وعينت الدبلوماسى إيجور ساجيتوف فى هذا المنصب اعتبارا من الشهر الجاري.

وذكرت السفارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة "بدأ القنصل العام الروسى الجديد فى هونج كونج تنفيذ واجباته فى أغسطس الجاري.. وتم تغيير رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية فى هونج كونج فى إطار عملية مخططة، وهذه هى عملية روتينية".

وتم تعيين إيجور ساجيتوف، الذى يعمل فى المجال الدبلوماسى منذ عام 1986، بمنصب القنصل الروسى العام فى هونج كونج بدلا من ألكسندر كوزلوف.

عشان الكل ينبسط.. ملاهى ديزنى تطرح تذاكر مخفضة لزوارها فى منتصف اليوم

قررت شركة ديزني إصدار تذاكر مخفضة لزوارها فى وقت متأخر أثناء اليوم للسماح لهم بالاستمتاع بأكبر قدر من أقسامها.

وأعلنت الشركة عن سعر التذاكر الجديدة لمنتصف اليوم على موقعها الرسمى، مشيرة إلى أن "التذكرة الجديدة لمنتصف اليوم أصبحت متاحة الآن وهى ذات فائدة كبيرة للعائلات من أجل الاستمتاع بمدن الملاهى الخاصة بنا".

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن عشاق مدن ملاهى ديزنى أصبح بوسعهم الآن الاستماع بها دون تكبد مبالغ باهظة.

ووفقا للنظام الجديد أصبح بوسع زوار مدن ديزنى الحصول على تذكرة منتصف اليوم بسعر مخفض بدلا من تذكرة اليوم الكامل.

الإتحاد الإفريقى يعتمد ملف ترشح كينيا لعضوية مجلس الأمن الدولى

ذكرت وزارة الخارجية الكينية، اليوم فى بيان لها، أن الاتحاد الإفريقي اعتمد ملف ترشح كينيا للحصول على مقعد غير دائم العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتفوقت كينيا بفارق كبير على جيبوتي لتأمين تصويت الكتلة الأفريقية للحصول على معقد غير دائم بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2021 إلى 2022،