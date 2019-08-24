ضبط 1685 قطعة غيار سيارات و1100 فلتر مجهول المصدر بمخزنيين بالساحل والسلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 1685 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالساحل، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، تحت قيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، مفاده ضبط " ه. ر"، 30 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 1685 قطعة غيار سيارات( بستم، أويل سيل، شنبر، خرطوم هواء، سير، جوانات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث التموين، من ضبط " م. ج"، 21 سنة، مسئول عن مخزن فلاتر سيارات نقل ثقيل ولوادر بدائرة قسم شرطة السلام أول ومقيم بذات الدائرة لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن 1100 قطعة فلتر لسيارات نقل وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.