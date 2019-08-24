ضبط فتاة و4 أشخاص لخطفهم خطيبها لإجباره على إتمام الزواج منها فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، شمال محافظة قنا، من من تحرير شاب، تم اختطافه من قبل خطيبته ووالدتها و4 أشخاص آخرين، بسبب فسخ خطوبته.

وتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بتحرير "عبدالرافع.م"، بعد ورود بلاغ لمركز شرطة نجع حمادى بغيابه منذ أسبوع.

وبعد تكثيف التحريات أثبت أن "آية.ح.س"، ووالدتها "هناء.م"، و"محمود.ع.ع"، و"محمد.ج.ن"، و"أحمد.م.ا"، و"أيمن.س.ا"، هم من قامو بخطف المجنى عليه، حيث كان خاطب المتهمة "آية.ح.س"، منذ فترة وفسخ خطوبته بعد حدوث مشاكل فيما بينهم، فقامت هى ووالدتها وبمساعدة 4 آخرين قامو بخطفه لإرغامه على إتمام الزواج بمنزل شقيقتها بمركز دشنا شمالى قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.