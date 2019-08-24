صور.. حى بولاء الدكرور يبدأ رصف شارع ترعة المجنونة

أعلن العميد إيهاب رشاد رئيس حى بولاق الدكرور عن بدء رفع كفاءة الطرق والاهتمام بمداخل الحى تيسيرا على المواطنين واستعدادا للعام الدراسى، حيث تم رفع كفاءة شارع ترعة المجنونة، والبدء فى أعمال الرصف.

وفى سياق أخر أكد تيسير عبدالفتاح رئيس حى جنوب أنه تم وقف أعمال بناء مخالفة حيث تم فك شدة سقف خشبيه بشارع البحر الاعظم امام مطلع المريوطية بمعاونة شرطة المرافق بالحى.

وفى قطاع الطالبية تم تنفيذ حملة أسفرت عن التحفظ على 10 تكاتك من شارع عز الدين عمر من شارع الهرم، وتم رفع إشغالات شارع التلاتينى الجديد من المريوطية حتى المحولات، وتم رفع إشغالات شارع المنحل من شارع العروبة، وإيقاف أعمال والتحفظ على معدات بناء بعقار فى شارع المليجى المتفرع من شارع ضياء وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.