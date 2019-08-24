سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 03:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حى بولاء الدكرور يبدأ رصف شارع ترعة المجنونة

السبت، 24 أغسطس 2019 02:34 م
صور.. حى بولاء الدكرور يبدأ رصف شارع ترعة المجنونة بدء رصف شارع ترعة المجنونة ببولاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن العميد إيهاب رشاد رئيس حى بولاق الدكرور عن بدء رفع كفاءة الطرق والاهتمام بمداخل الحى تيسيرا على المواطنين واستعدادا للعام الدراسى، حيث تم رفع كفاءة شارع ترعة المجنونة، والبدء فى أعمال الرصف

وفى سياق أخر أكد تيسير عبدالفتاح رئيس حى جنوب أنه تم وقف أعمال بناء مخالفة حيث تم فك شدة سقف خشبيه بشارع البحر الاعظم امام مطلع المريوطية بمعاونة شرطة المرافق بالحى

وفى قطاع الطالبية تم تنفيذ حملة أسفرت عن التحفظ على 10 تكاتك من شارع عز الدين عمر من شارع الهرم، وتم رفع إشغالات شارع التلاتينى الجديد من المريوطية حتى المحولات، وتم رفع إشغالات شارع المنحل من شارع العروبة، وإيقاف أعمال والتحفظ على معدات بناء بعقار فى شارع المليجى المتفرع من شارع ضياء وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

IMG-20190824-WA0005
 
 
IMG-20190824-WA0006
 
 
IMG-20190824-WA0007
 
 
IMG-20190824-WA0008
 
 
IMG-20190824-WA0009
 
 
IMG-20190824-WA0010
 
 

 


الطالبية

العمرانية

البناء المخالف

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:54 م

شكوى من انتشار مياه صرف مياه الصرف بشارع احمد اسماعيل فى بولاق الدكرور

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:30 ص

نائب بولاق الدكرور: الصرف وتدوير القمامة أبرز الاهتمامات بدور الانعقاد الأخير

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:00 م

شكوى من انتشار الكلاب الضالة فى شارع بولاق الجديد

الجمعة، 16 أغسطس 2019 11:00 م

شكوى من انقطاع المياه بشارع سامح الناعم بولاق الدكرور منذ أسبوع

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

طرح كراسات شروط مجمع الغردقة الصناعى.. مخصص للصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس والكيماويات.. 208 وحدة جديدة على مساحة 40 فدانا.. وتسهيلات حكومية وقروض تصل لـ 5 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات

طرح كراسات شروط مجمع الغردقة الصناعى.. مخصص للصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس والكيماويات.. 208 وحدة جديدة على مساحة 40 فدانا.. وتسهيلات حكومية وقروض تصل لـ 5 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة