صور.. حملات لرفع الإشغالات فى الإسكندرية والغربية

عادل ضرة – جاكلين منير

تم شن حملات لرفع الإشغالات بالإسكندرية والغربية اليوم السبت. حيث شن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، بتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير الأمن، حملة مكبرة بشوارع مدينة طنطا، لرفع الإشغالات من الشوارع التى تعوق حركة المرور. جاء ذلك فى بيان صحفى.

وأسفرت جهود الحملة عن تشميع 3 كافيهات ومطعم بدون تراخيص، وتحرير 101 محضر إشغال طريق، ورفع 117 حالة إشغال طريق، كما تم رفع 30 فرش عشوائى، وغرزة بدون ترخيص، وضبط 4 عربات يد. كما تم ضبط 4 شاشات عرض، وتنفيذ حالتى إزالة فى المهد، وتم إخطار اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة.

وفى الإسكندرية، شن حى ثان المنتزه شرق المحافظة، حملة مكبرة بالتنسيق مع القيادات الأمنية للتصدى للمخالفات بنطاق الحى؛ وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع القيادات الأمنية المعنية بالمحافظة، تحت قيادة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية. وأشار بيان صادر من الحى إلى أن الحملة بقيادة اللواء سامى خفاجة حكمدار شرق، وقيادات شرطة المرافق والمباحث، وقيادات قسم ثان المنتزه، برفقة الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه، والرائد خالد نجيب رئيس وحدة شرطة المرافق بالمنتزه ثان.

كما اشتملت الحملة على مشاركة الإدارات الأمنية المعنية من شرطة المرافق والمباحث العامة والأمن العام وشرطة المرور، وإدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة بالحى.وقد أسفرت الحملة عن تمشيط شارع 25 طوسون ومزلقان المعمورة البلد، وأبى قير، ‏وتم ضبط العديد من المخالفات وتم اتخاذ اللازم من الإجراءات حيال كافة المخالفات التى تم ضبطها، وذلك لإعادة الانضباط للشارع السكندرى وفرض هيبة الدولة.

حملات لرفع الإشغالات بالإسكندرية



حملات لرفع الإشغالات بالإسكندرية



حملات لرفع الإشغالات بالإسكندرية



حملات لرفع الإشغالات بالإسكندرية



حملات لرفع الإشغالات بالإسكندرية



حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا بالغربية



حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا بالغربية



حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا بالغربية



حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا بالغربية



حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا بالغربية



حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا بالغربية