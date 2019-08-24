سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 03:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حملات لرفع الإشغالات بالزاوية الحمراء وغلق محال مخالفة بالسلام أول

السبت، 24 أغسطس 2019 02:49 م
صور.. حملات لرفع الإشغالات بالزاوية الحمراء وغلق محال مخالفة بالسلام أول حملات لرفع الإشغالات بالزاوية الحمراء والسلام أول
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ الأجهزة التنفيذية فى أحياء القاهرة عدة حملات لرفع الإشغالات، حيث نفذ حى الزاوية الحمراء، برئاسة اللواء هشام عصمت عبد الحميد، حملة أسفرت عن رفع اشغالات من شارع ترعة الدكر، ورفع اشغالات من شارع معمل التكرير ناصية شارع سعد ابراهيم بالقصيرين، ورفع اشغالات  سوق غزة، وتم إيداع المضبوطات بمخزن شرطة المرافق الحى .

وفى حى السلام أول، برئاسة اللواء خالد المحمدى، تم رفع أشغالات المحلات الموجوده بمنطقه التجارين وقطع المرافق بالمخابز والمحلات المخالفة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

فيما قامت إدارة التشجير بالحى بتقليم الأشجار وأعادت الشكل الحضارى للمراكز الطبية، استعدادًا لمبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن سرطان الثدى.

FB_IMG_1566642180970
 
 
 
FB_IMG_1566646786604
 
 
 
FB_IMG_1566646790871
 
 
 
FB_IMG_1566646814920
 
 
 
 

السلام

الزاوية الحمراء

الاشغالات

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. الانتهاء من هدم مدابغ سور مجرى العيون بالكامل ونقلها للروبيكى.. محافظة القاهرة: البدء فى نقل السكان خلال أيام لوحدات مجهزة بالأسمرات.. تحويل المنطقة من بؤرة للتلوث لمقصد سياحى وواجهة حضارية للعاصمة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:00 ص

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة المدابغ وعقارات أبو السعود بعد نقل 546 أسرة

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:13 م

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تنفيذ محور ترعة الطوارئ ويوجه برفع التعديات من المسار

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:42 ص

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

طرح كراسات شروط مجمع الغردقة الصناعى.. مخصص للصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس والكيماويات.. 208 وحدة جديدة على مساحة 40 فدانا.. وتسهيلات حكومية وقروض تصل لـ 5 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات

طرح كراسات شروط مجمع الغردقة الصناعى.. مخصص للصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس والكيماويات.. 208 وحدة جديدة على مساحة 40 فدانا.. وتسهيلات حكومية وقروض تصل لـ 5 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة