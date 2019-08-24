صور.. حملات لرفع الإشغالات بالزاوية الحمراء وغلق محال مخالفة بالسلام أول

نفذ الأجهزة التنفيذية فى أحياء القاهرة عدة حملات لرفع الإشغالات، حيث نفذ حى الزاوية الحمراء، برئاسة اللواء هشام عصمت عبد الحميد، حملة أسفرت عن رفع اشغالات من شارع ترعة الدكر، ورفع اشغالات من شارع معمل التكرير ناصية شارع سعد ابراهيم بالقصيرين، ورفع اشغالات سوق غزة، وتم إيداع المضبوطات بمخزن شرطة المرافق الحى .

وفى حى السلام أول، برئاسة اللواء خالد المحمدى، تم رفع أشغالات المحلات الموجوده بمنطقه التجارين وقطع المرافق بالمخابز والمحلات المخالفة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

فيما قامت إدارة التشجير بالحى بتقليم الأشجار وأعادت الشكل الحضارى للمراكز الطبية، استعدادًا لمبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن سرطان الثدى.