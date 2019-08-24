سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 11:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الانتهاء من إزالة العشش بمحور الطوارئ فى القاهرة

السبت، 24 أغسطس 2019 10:51 ص
صور.. الانتهاء من إزالة العشش بمحور الطوارئ فى القاهرة مشروع محور ترعة الطوارئ
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الأجهزة المعنية استكمال تنفيذ مشروع محور ترعة الطوارئ، بحى السلام أول شرق القاهرة، والذى يربط جسر السويس بطريق السلام بلبيس والطريق الدائرى.

ويعرض اليوم السابع عدة صور توضح أخر ما تم تنفيذه فى محور ترعة الطوارئ، حيث تم الانتهاء من إزالة العشش بالكامل، ورفع كافة التعديات بمسار الطريق

وأكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، أنه تم رفع المخلفات والتعديات بمناطق فرز المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعهد، مطالبًا المواطنين، بالحفاظ على ما تم إنجازه بالمحور، والمظهر الحضارى للظهور بشكل مشرف

ومحور ترعة الطوارئ هو محور موازٍ لمحور جسر السويس، يربط جسر السويس بطريق السلام - بلبيس والطريق الدائرى، مما يساهم فى تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.

 

FB_IMG_1566634086169
 

 

FB_IMG_1566634088846
 

 

FB_IMG_1566634091580
 

 

FB_IMG_1566634094281
 

 

FB_IMG_1566634096800
 

 

FB_IMG_1566634099604
 

 

FB_IMG_1566634102743
 

 

FB_IMG_1566634112622
 

 


محور ترعة الطوارئ

ترعة الطوارئ

المرور

جسر السويس

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تنفيذ محور ترعة الطوارئ ويوجه برفع التعديات من المسار

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:42 ص

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:00 ص

حملة لإزالة المخلفات بمحيط محور ترعة الطوارئ وضبط لحوم فاسدة بالسلام

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:59 م

مجلس الوزراء يعدد مزايا محور ترعة الطوارئ.. ونقل أكثر من 700 أسرة من العشش

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:28 م

تعرف على خطة الحكومة لتطوير محور ترعة الطوارئ × 5معلومات

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:43 م

القاهرة تعلن تسكين 766 أسرة بـ"أهالينا1" واستمرار تطوير محور ترعة الطوارئ

الجمعة، 26 يوليه 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة