صور.. الانتهاء من إزالة العشش بمحور الطوارئ فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تواصل الأجهزة المعنية استكمال تنفيذ مشروع محور ترعة الطوارئ، بحى السلام أول شرق القاهرة، والذى يربط جسر السويس بطريق السلام بلبيس والطريق الدائرى.

ويعرض اليوم السابع عدة صور توضح أخر ما تم تنفيذه فى محور ترعة الطوارئ، حيث تم الانتهاء من إزالة العشش بالكامل، ورفع كافة التعديات بمسار الطريق.

وأكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، أنه تم رفع المخلفات والتعديات بمناطق فرز المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعهد، مطالبًا المواطنين، بالحفاظ على ما تم إنجازه بالمحور، والمظهر الحضارى للظهور بشكل مشرف.

ومحور ترعة الطوارئ هو محور موازٍ لمحور جسر السويس، يربط جسر السويس بطريق السلام - بلبيس والطريق الدائرى، مما يساهم فى تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.