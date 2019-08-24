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صور.. آلاف البرازيليين يخرجون إلى الشوارع بسبب حرائق غابات الأمازون

السبت، 24 أغسطس 2019 06:58 م
صور.. آلاف البرازيليين يخرجون إلى الشوارع بسبب حرائق غابات الأمازون مظاهرات فى البرازيل بسبب حرائق الأمازون
أ ش أ

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خرج آلاف البرازيليين، إلى شوارع أكبر مدن البلاد تعبيرا عن استيائهم تجاه الرئيس اليسارى جايير بولسونارو وحكومته، على خلفية الحرائق واسعة النطاق التى تلتهم غابات الأمازون، متهمين فى الوقت ذاته رئيسهم بـ"الكذب".

 

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم السبت، أن المتظاهرين أغلقوا الشارع الرئيسى فى أكبر مدن البلاد وعاصمتها المالية ساو باولو، مطالبين باستقالة وزير البيئة ريكاردو ساليس، منتقدين بشدة بولسونارو وقطاع الزراعة الذى يقف وراءه.

 

وفى ريو دى جانيرو، احتشد آلاف من المحتجين أمام مقر بلدية المدينة، وشدد كثيرون منهم على أن الحرائق الكارثية نتيجة مباشرة لمشاريع بولسونارو الصناعية فى منطقة الغابات، ورفعه الحظر عن عمل المناجم والزراعة التجارية فى محميات طبيعية.

 

وأبدى متظاهرون آخرون غضبهم إزاء إلقاء بولسونارو اللوم فى الحرائق المدمرة على منظمات غير حكومية دون تقديم أى أدلة، متهمين الرئيس بالكذب.

 

من جانبه، حاول بولسونارو اليوم تخفيف الغضب وإقناع السكان بأن الوضع تحت السيطرة، إذ أعلن فى خطاب متلفز عن قراره تفويض الجيش بالمساعدة فى إخماد الحرائق، وادعى أن نطاق حرائق غابات العام الجارى لا يتجاوز معدلات السنوات الـ 15 الماضية، غير أن متابعين اتهموا الرئيس بالتلاعب بالأرقام، استنادا إلى بيانات رسمية نشرها المعهد البرازيلى لدراسات الفضاء.

 

أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين

 

أطفال يشاركون فى الاحتجاج
أطفال يشاركون فى الاحتجاج

 

جانب من الاحتجاجات بالبرازيل
جانب من الاحتجاجات بالبرازيل

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

سيدة تشارك فى الاحتجاج
سيدة تشارك فى الاحتجاج

 

طفلة تشارك فى الاحتجاج
طفلة تشارك فى الاحتجاج

 

فتاة ترفع العلم البرازيلى خلال الاحتجاج
فتاة ترفع العلم البرازيلى خلال الاحتجاج

 

متظاهر يحرق جزء من الخريطة
متظاهر يحرق جزء من الخريطة

 

مظاهرات فى البرازيل
مظاهرات فى البرازيل

 


حرائق الامازون

الرئيس البرازيلى

البرازيل

حكومه البرازيل

الامازون

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