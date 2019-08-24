سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 10:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صفحات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء للثانوية الدور الثانى

السبت، 24 أغسطس 2019 09:46 ص
صفحات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء للثانوية الدور الثانى طلاب ثانوية عامة - امتحانات - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت صفحات الغش الالكترونى إجابات وأسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق.
 
ويتتبع فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها والتأكد من صحتها ومطابقتها لأسئلة الامتحان الحقيقى بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الكيمياء.
 
وانطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات.
 
 
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان

امتحان علم النفس والاجتماع دور ثان للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الكيمياء وعلم النفس الدور الثانى

السبت، 24 أغسطس 2019 09:00 ص

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

السبت، 24 أغسطس 2019 07:00 ص

تصحيح ومراجعة كراسات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة أولاً بأول

السبت، 24 أغسطس 2019 01:00 ص

نتيجة الثانوية العامة دور ثانى أخر أغسطس والتنسيق أول سبتمبر

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:15 م

انتهاء تظلمات الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول و 23573 كراسة زادت درجاتها

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

العين عليها حارس.. ازاى تحافظ عليها من الإصابات فى خطوات بسيطة

العين عليها حارس.. ازاى تحافظ عليها من الإصابات فى خطوات بسيطة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة