صفحات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء للثانوية الدور الثانى

كتب ـ محمود طه حسين

نشرت صفحات الغش الالكترونى إجابات وأسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق.

ويتتبع فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها والتأكد من صحتها ومطابقتها لأسئلة الامتحان الحقيقى بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الكيمياء.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.