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صفحات الغش الإلكترونى تنشر إجابات امتحان علم النفس للثانوية دور ثان

السبت، 24 أغسطس 2019 10:58 ص
صفحات الغش الإلكترونى تنشر إجابات امتحان علم النفس للثانوية دور ثان امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نشرت صفحات الغش الإلكترونى إجابات امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق.

ويتتبع فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان الإجابات المتداولة لمعرفة مصدرها والتأكد من صحتها ومطابقتها لأسئلة الامتحان الحقيقى بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان علم النفس والاجتماع.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالى 30256 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4778 طالبا وطالبة.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالى 4 طلاب، كما يؤدى طالبا امتحان الدور الثانى فى مادة الفلسفة.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان

امتحان علم النفس والاجتماع دور ثان للثانوية العامة

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