صاحب محل وعامل يحتجزان ميكانيكى لتوقيع إيصالات أمانة بسبب كلب بالمعادى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب محل وعامل احتجزوا ميكانيكى، وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة لاعتقادهم بسرقته لكلب احدهم بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من" ا. س"، 38 سنة، ميكانيكى،مصاب بخدوش بالرقبة وكدمات بالوجه'بتضرره من كــــلا من "سيد. ا. س" 42 سنة، صاحب محل ورد "محمود. ع"، 25 سنة،عامل بذات المحل، لقيامهما باصطحابه إلى المحل عملهما والتعدى عليه بالضرب، محدثان ما به من إصابات، وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة الأول بمبلغ 5 آلاف جنيه، والثانى على بياض والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى 250 جنيها، ثم قاما بتصويره باستخدام هاتف محمول عقب إجباره على الاعتراف بسرقة كلب خاص الأول.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول، والمبلغ المالى المستولى عليهما، 2 إيصال أمانة مذيلان بتوقيع المجنى عليه، هاتف محمول ملك المتهم الأول يحوى مقطع الفيديو.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب اعتقادهما بقيام المجنى عليه، بسرقة كلب خاص بالمتهم الأول، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.