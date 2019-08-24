سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 02:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

صاحب محل وعامل يحتجزان ميكانيكى لتوقيع إيصالات أمانة بسبب كلب بالمعادى

السبت، 24 أغسطس 2019 01:53 م
صاحب محل وعامل يحتجزان ميكانيكى لتوقيع إيصالات أمانة بسبب كلب بالمعادى كلبش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب محل وعامل احتجزوا ميكانيكى، وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة لاعتقادهم بسرقته لكلب احدهم بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من" ا. س"، 38 سنة، ميكانيكى،مصاب بخدوش بالرقبة وكدمات بالوجه'بتضرره من كــــلا من "سيد. ا. س" 42 سنة، صاحب محل ورد "محمود. ع"، 25 سنة،عامل بذات المحل، لقيامهما باصطحابه إلى المحل عملهما والتعدى عليه بالضرب، محدثان ما به من إصابات، وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة الأول بمبلغ 5 آلاف جنيه، والثانى على بياض والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى 250 جنيها، ثم قاما بتصويره باستخدام هاتف محمول عقب إجباره على الاعتراف بسرقة كلب خاص الأول.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول، والمبلغ المالى المستولى عليهما، 2 إيصال أمانة مذيلان بتوقيع المجنى عليه، هاتف محمول ملك المتهم الأول يحوى مقطع الفيديو.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب اعتقادهما بقيام المجنى عليه، بسرقة كلب خاص بالمتهم الأول، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


احتجاز شخص

سرقة كلب

المعادى

مباحث القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة