شركة وهمية.. ضبط شخص يوهم الشباب بقدرته على توفير فرص عمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل لإنشائه شركة وهمية بالقاهرة والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير عقود لفرص عمل لهم بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة كافة صور الجريمة والخروج على القانون ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام عاطل مقيم شبين الكوم بالمنوفية- سبق إتهامه فى 7قضايا " أموال عامة - تبديد - نصب " ، ومحكوم عليه فى 3 قضايا متنوعة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" في السلام بالقاهرة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج ، والإعلان على شبكة الانترنت عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية خاصة بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وإجرائه المقابلات والتعاقدات مع المجنى عليهم بمقر الشركة، وإستلام مبالغ مالية منهم والتوقيع على إيصالات الإستلام النقدية بإسم الشركة الوهمى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمقر الشركة، وعثر على 52 إيصال إستلام نقدية من ضحاياه بإجمالى مبالغ 450 ألف جنيه مصرى، و أكلاشيه مزور لبيانات بإسم الشركة، و 4 هواتف محمولة ، و5400 جنيه من متحصلات نشاطه الاجرامي.

وتم التوصل لـ 8 من ضحاياه ، حيث أكدوا استيلاء المتهم على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه من الفرد الواحد تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.