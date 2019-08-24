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سويسرا تقرر طلاء سجونها باللون "الوردى".. تعرف على السبب !

السبت، 24 أغسطس 2019 06:45 م
سويسرا تقرر طلاء سجونها باللون "الوردى".. تعرف على السبب ! أحد سجون سويسرا
كتب وكالات

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لجأت السلطات السويسرية، إلى حيلة غريبة داخل زنازين السجون، بهدف الحد من السلوك العدوانى للنزلاء، فى خطوة اعتمدتها دول أوروبية عدة خلال السنوات الأخيرة، بحسب "سكاى نيوز".

وطلت إدارة سجون سويسرية عدة زنازينها باللون الوردى الفاتح، فى محاولة لامتصاص عدوانية السجناء، على اعتبار أن هذا اللون يعمل مهدئا للأعصاب، وفقما ذكر موقع "أوديتى سنترال".

ويقول الخبراء إن للألوان تأثيرا كبيرا على المزاج، فاللون الأحمر يمكن أن يحفز الشهية، ولهذا السبب - على الأرجح - نراه فى كثير من المطاعم بدلا من اللون الأزرق، الذى يبدو أنه يقمع الشهية.

كما يرتبط كل لون بالعواطف المختلفة التى يمكن أن تؤثر فى مزاجنا بشكل عام، فعلى سبيل المثال، يرتبط اللون الوردى عادة بالسعادة والرحمة، لكن أيضا بالضعف والأنوثة.

وأثار استخدام اللون الوردى فى زنازين السجون السويسرية تحفظات الكثير من الخبراء، على الرغم من أن يعمل مهدئا للمزاج، حيث اعتبروه مهينا خصوصا للسجناء من الرجال.

وكان الباحث ألكسندر شاوس، أول من اقترح فكرة استخدام اللون الوردى فى السجون للحد من عدوانية السجناء، بعد أن أجرى سلسلة من التجارب فى أواخر سبعينيات القرن الماضى لإظهار قوة تأثير اللون على سلوك الإنسان.

وفى إحدى نتائج دراساته المثيرة، يقول شاوس إن مجموعة من الرجال اضطروا إلى خفض أسلحتهم عند تعريضهم لفترة من الزمن للون الوردي، فى حين كانت مقاومتهم أكبر مع تعريضهم للون الأزرق.

وقد أعجب ضابطان من البحرية السويسرية هما جين بيكر ورون ميلر، ببعض النتائج التى توصل إليها شاوس، وأعادوا طلاء جدران الزنازين باللون الوردى الفاتح، ووجدوا تغييرا جذريا فى سلوك السجناء.

وأصبح اللون يعرف باسم "بيكر ميلر بينك"، واستمرت العديد من السجون فى استخدامه طوال ثمانينات القرن الماضي.

وفى عام 2011، قررت عالمة النفس السويسرية دانييلا سبات إجراء تجاربها الخاصة على تأثير اللون الوردى على السجناء، وطبقت تجاربها فى 10 زنازين فى جميع أنحاء سويسرا.

وعلى مدار أربع سنوات من التجربة، أبلغ موظفو السجن عن سلوك أقل عدوانية بشكل ملحوظ فى صفوف السجناء الذين تم وضعهم فى الزنازين الوردية مقارنة بالزنازين العادية.

 


سويسرا

اللون الوردى

طلاء السجون

أخبار سويسرا

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