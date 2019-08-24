رئيس شبكة البرنامج العام يصدر قرارا بمنع بث أغانى من يوتيوب على شبكات الإذاعة

أصدر الدكتور حسن مدنى، رئيس شبكة البرنامج العام، توجيهات لإدارة التنفيذ بالمحطة بضرورة إصدار تعليمات لجميع مهندسى ومسئولى الفترات بعدم بث أغانى من "اليوتيوب" والاعتماد فقط على أغانى مسجلة على الأتوميشن الرئيسى، بالإذاعة، موضحا أن أغانى اليوتيوب لا تناسب طبيعية الشبكة، وأيضا لعدم الدخول فى مشكلات حول حقوق الملكية الفكرية.

كما أصدر مدحت فهمى، رئيس شبكة الشرق الأوسط، قرارا لجميع المذيعين بالشيفتات والمهندسين باستوديو الهواء بضرورة الامتناع عن بث أغانى من الإنترنت واليوتيوب على موجات الشبكة، وعدم الانزلاق وراء ما يردده البعض بأن المحطة ذات طابع تجاري.

كما قرر وضع قواعد لاختيار أغانى من خارج "الأتوميشن" لبثها فى الفترات المفتوحة.

وجاءت الخطوات السابقة فى المحطة منعًا لأى تجاوز ومراعاة للذوق العام واختيار ما يناسب المستمعين من أعمال غنائية راقية بعيدًا عن الإسفاف والابتذال.