رئيس التلفزيون يوافق على عرض 13 فيلماً وثائقياً عن أفريقيا

أكد المجلس الأعلى للإعلام أن نائلة فاروق، رئيس قطاع التلفزيون، وافقت على طلب وزارة الموارد المائية والرى التى أنتجت سلسلة من الأفلام الوثائقية عن أفريقيا سيتم عرضها على قنوات التلفزيون المصرى فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وإعلان الرئيسى السيسى لأسوان عاصمة للشباب الإفريقى، ولما يحققه عرض هذه الأفلام من مردود إيجابى وإذكاء لروح التعاون بين مصر وشقيقاتها من دول القارة السمراء.

وأضاف المجلس فى تقرير نشره على الموقع الرسمى له: "تتضمن الأفلام معلومات عن الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، غينيا، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، زامبيا، تونس، جزر القمر، زيمبابوى، والكونغو الديمقراطية".

ويبلغ وقت كل فيلم 4 دقائق، ويتحدث عن عواصم هذه الدول وعدد سكانها ومساحتها وأهم المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وأشهر الأكلات الشعبية وأبرز المعالم السياحية، ومميزات كل دولة من حيث الثروة الزراعية، والصناعية، والمواد الخام، والناتج الإجمالي.