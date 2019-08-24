ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات الأثنين

كتب مدحت وهبة

تشهد وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعد غدا الاثنين ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، وسيتم تسليم الفريق الفائز كأس البطولة.

وسيشهد حضور اللقاء مثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ونجوم الرياضة، فيما سيشارك الفنان أحمد جمال المتعافين بالأغانى المناهضة للإدمان.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى قد نظم احتفالية لتكريم المتعافين من تعاطى المخدرات، وذلك فى إطار الدمج المجتمعى لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.