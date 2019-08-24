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حبس سائق سيارة ميكروباص صدم سائق "كارو" مما أسفر عن وفاته فى أطفيح

السبت، 24 أغسطس 2019 05:02 م
حبس سائق سيارة ميكروباص صدم سائق "كارو" مما أسفر عن وفاته فى أطفيح حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق سيارة ميكروباص صدم قائد سيارة كارو، عن طريق الخطأ فى قرية أطفيح مما أسفر عن مقتله 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى الطرق أمام قرية بأطفيح.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص، بعربة كارو، مما أسفر عن إصابة قائد العربة الكارو بكسور وجروح أدت لمصرعه، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة الميكروباص وأخطرت النيابة للتحقيق.


أطفيح

حادث تصادم

سيارة ميكروباص

سيارة كارو

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