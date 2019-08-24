حالة الطقس اليوم السبت 24/8/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تميل درجات الحرارة الى الانخفض قليلاً مع بقائها اعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين.

ويسود طقس صيفي اعتيادي الى حار نسبي، ويبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

ويتوقع ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد، يميل للاعتدال أثناء الليل المتأخر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ورغم ذلك تبقى الأجواء حارة الى حارة جداً في كافة المناطق خلال ساعات النهار . وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في الجبال ، وتبقى الاجواء حارة نسبياً في بقية المناطق وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي .