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تعرف على آراء فقهاء المذاهب فى حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة

السبت، 24 أغسطس 2019 03:00 ص
تعرف على آراء فقهاء المذاهب فى حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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ما حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
أولاً: اختلف الفقهاء فى رفع اليدين مع كل تكبيرة فى صلاة الجنازة على قولين:
 
 
القول الأول: يجب رفع يديه فى التكبيرة الأولى عند الحنفية ولا ترفع فى باقى التكبيرات فى ظاهر الرواية، وبه قال مالك، فقد روى عنه لا ترفع الأيدى فى الصلاة على الجنازة إلا فى أول تكبيرة.
 
القول الثانى: قال الشافعية والحنابلة: يجب أن يرفع يديه فى الأولى ويسن أن يرفع يديه فى باقى التكبيرات
 
ومسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

صلاه الجنازة

رفع اليدين

الصلاة

احكام الصلاة

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