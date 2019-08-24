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تباين آراء طلاب الثانوية العامة دور ثان حول صعوبة امتحان الكيمياء

السبت، 24 أغسطس 2019 11:50 ص
تباين آراء طلاب الثانوية العامة دور ثان حول صعوبة امتحان الكيمياء امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تباينت آراء طلاب الثانوية العامة دور ثان حول صعوبة مستوى امتحان الكيمياء، حيث أكد الطالب محمد معتز بلجنة مدرسة الخديوى اسماعيل بالسيدة زينب أن الأسئلة بها جزئيات صعبة وتحتاج إلى تفكير واجاباتها غير واضخة، لافتا إلى أن اجمالى أسئلة الامتحان تتناسب مع الطالب فوق المتوسط.
 
فيما أوضحت الطالبة بسمة سيد بلجنة المنيرة الاعدادية أن الأسئلة سهلة عدا جزئيات بسيطة تحتاج إلى تفكير وتركيز ولكن الأسئلة فى مجملها سهلة.
 
فيما أشاد طلاب الشعبة الأدبية بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع،مؤكدين أن الأسئلة بسيطة وواضحة ومباشرة ومن كتاب المدرسة.
 
واكدت اللجنة الفنية لواضعى امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان أن الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية ومباشرة ومن كتاب المدرسة وام تتلقى غرفة العمليات المركزية اى شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان. 

ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي 30256 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي  4778 طالب وطالبة.

 كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي 4 طلاب، كما يؤدى طالبا امتحان الدور الثانى فى مادة الفلسف.

وانطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات.

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان

امتحان علم النفس والاجتماع دور ثان للثانوية العامة

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