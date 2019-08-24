تأجيل دعوى العتال المطالبة بوقف انتخابات الزمالك التكميلية لـ 29 أغسطس

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الادارى الدعوى المقامة من هاني العتال ، لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بصفته رئيس نادي الزمالك ، لجلسة 29 أغسطس الجارى.

وتضمنت عريضة الدعوى التي حملت رقم58949 لسنة 73 ، ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز الغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.