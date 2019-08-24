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بناء على توجيهات الرئيس.. الشرطة تنتفض ضد تعديات أملاك الدولة والزراعات

السبت، 24 أغسطس 2019 12:04 م
بناء على توجيهات الرئيس.. الشرطة تنتفض ضد تعديات أملاك الدولة والزراعات تعديات ـ أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى

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قادت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

ونجحت مديرية أمن الأقصر، في تأمين تنفيذ إزالة (6) حالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة، وأمنت مديرية أمن البحيرة تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة، وأمنت مديرية أمن سوهاج تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة.

 وتمكنت مديرية أمن قنا من تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة، وأمنت مديرية أمن الإسكندرية تنفيذ (5) قرارات إزالة لحالات تعد متنوعة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وأمنت مديرية أمن المنوفية تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدٍ متنوعة بدائرتى مركز شرطة سرس الليان والباجور ، فيما أمنت مديرية أمن دمياط تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة فارسكور.

          

ازالة التعديات
ازالة التعديات

 

الإطاحة بالتعديات
الإطاحة بالتعديات

 

جانب من ازالة التعديات
جانب من ازالة التعديات

 

جانب من الازالات
جانب من الازالات

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 


تنفيذ الاحكام

ازالة التعديات

تعديات املاك الدولة

اراضى املاك الدولة

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