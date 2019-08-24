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بعد مد فترة التقديم للشرطة.. تعرف على التيسيرات المقدمة لخريجى الجامعات

السبت، 24 أغسطس 2019 12:05 ص
بعد مد فترة التقديم للشرطة.. تعرف على التيسيرات المقدمة لخريجى الجامعات أكاديمية الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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بعد مد أكاديمية الشرطة فترة تقديم خريجى الجامعات لها ليوم 29 أغسطس الجارى، يقدم "اليوم السابع" للقراء، حزمة من التيسيرات المقدمة من أكاديمية الشرطة فى هذا الصدد.

 

وحرصت أكاديمية الشرطة على تقديم تيسيرات للمتقدمين للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، تضمنت إعلان جميع نتائج الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على العنوان www.moiegypt.gov.eg وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

 

وجرى طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين ويسلم عند تقديم طلب الالتحاق، وتوفير منفذين لاستخراج صحف الحالة الجنائية والقيد العائلى، وتوفير منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق، وتوفير خط تليفونى مباشر لتلقى أى استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.

 

 

 

 


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