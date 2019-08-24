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انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين بالمراغة بسوهاج بدون خسائر بشرية

السبت، 24 أغسطس 2019 08:25 ص
انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين بالمراغة بسوهاج بدون خسائر بشرية انهيار منزل - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهدت قرية البطاخ بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج حدوث إنهيار فى واجهة منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالجريد وغير مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية.

 

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار واجهة منزل بدائرة مركز المراغة وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى لمكان الحادث.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات إنهيار واجهة منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالجريد علي مساحة 60 متر غير مأهول بالسكان ملك سيف ب ز ف 68 سنة المعاش ويقيم بذات الناحية " دون حدوث إصابات " ولم يؤثر ذلك علي المنازل المجاورة.

 

بسؤال صاحب المنزل قرر بمضمون ما تقدم ورجح سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه وأضاف بنفوق "3" رأس ماعز تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة تم أخطار الإدارة البيطرية بالمراغة لإتخاذ اللازم وتم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لاتخاذ اللازم.

 

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

حوادث سوهاج

الحماية المدنية

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