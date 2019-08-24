النيابة تستمع لأقوال فتاة تعرضت للسرقة على يد مجهولين فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال فتاة تعرضت للسرقة على يد مجهولين خطفا حقيبة يدها، وأدلت الفتاة أمام جهات التحقيق بأوصاف تفصيلية للجناة، ومحتويات الحقيبة.

وتبين من خلال أقوال المجنى عليها، أنها أثناء سيرها فى الطريق فوجئت بمجهولون يستقلون دراجة بخارية ويقتربون منها ببطء، وخطف أحدهم حقيبة يدها التى كانت تحتوى على مبالغ مالية وهاتفها المحمول.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف هوية مجهولين، خطفا حقيبة تحتوى على مبلغ مالى، من طالبة بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سرقة مجهولين حقيبة يد من طالبة أثناء سيرها بأحد الشوارع، حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.