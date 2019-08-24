"الغش الإلكترونى" يحدد المسئولين عن تصوير امتحان الكيمياء للثانوية دور ثان

كتب محمود طه حسين

تمكن فريق الغش الالكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط وتحديد الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع للثانوية العامة وإرساله لمواقع الغش على صفحات الفيس بوك.

وأكدت مصادر مسئولة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب والمراقبين.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالى 30256 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4778 طالبا وطالبة.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالى 4 طلاب، كما يؤدى طالبا امتحان الدور الثانى فى مادة الفلسف.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.