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الرى: السور المتسبب فى مصرع طفل وإصابة آخرين بالدقهلية لا يتبع الوزارة

السبت، 24 أغسطس 2019 01:29 م
الرى: السور المتسبب فى مصرع طفل وإصابة آخرين بالدقهلية لا يتبع الوزارة وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الموارد المائية والرى، بيانًا حول خبر تداولته بعض المواقع الالكترونية عن مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين فى سقوط سور تابع لوزارة الموارد المائية والرى بناحية قرية المرساة بالوحدة المحلية بدموه مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية".

 

وأكدت الوزارة فى بيانها، أنه بالفحص والمتابعة تبين أن هذا السور لا يتبع للوزارة ويبعد مسافة أكثر من 20 متر عن ترعة الخشاشنة "المرساة" البر الأيسر الكيلو 0.700 وأن السور حول منزل قديم وقام الأطفال بتسلق السور لأخذ فاكهة من حديقة المنزل التى يحيط بها السور فسقط السور على الطفل مما أدى إلى مصرعه.

 


وزارة الرى

محافظة الدقهلية

سور

دكرنس

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