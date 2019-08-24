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التحفظ على 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر فى مصر القديمة

السبت، 24 أغسطس 2019 10:36 ص
التحفظ على 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر فى مصر القديمة زيوت مجهولة المصدر - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، التحفظ على 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر داخل تنكات، تم ضبطها بحوزة صاحب مصنع داخل تنكات بدئرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورد معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها أن "أسامة . س . س" 38 سنة مسئول عن مصنع زيوت الكائن بمنطقة بطن البقر، يدير المصنع بدون ترخيص لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها مرة أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمديرية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 5 أطنان دهون لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام و2.600 طن زيت معدة للبيع داخل تنكات، ميزان بسكول 20 برميل فارغ.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وتعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


مباحث التموين

امن القاهرة

مصنع زيوت

مصر القديمة

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