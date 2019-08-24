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اعرف الأسباب العلمية لتنميل اليدين.. منها نقص الكالسيوم والبوتاسيوم

السبت، 24 أغسطس 2019 05:00 م
اعرف الأسباب العلمية لتنميل اليدين.. منها نقص الكالسيوم والبوتاسيوم تنميل الاطراف - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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هناك العديد من الأسباب التى تؤدى لتنميل اليدين والقدمين، وهو من الحالات المزعجة وعبارة عن نقص أو فقدان الشعور فى الجلد، وحسب ما ذكره موقع  mayoclinic فأن هناك العديد من الاسباب التى تؤدى لتنميل الأطراف ومنها:

 

1: الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة يسبب تنميل اليدين والقدمين.

2:وجود التهاب فى الأعصاب ومنها إصابة العنق أو اصابة أسفل الظهر وهنا تتعرض للتنميل الشديد.

تنميل
تنميل

 

3:التهاب الأوعية الدموية يسبب تنميل الاطراف.

4: نقص مستويات الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم فى الجسم.

5:الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية، تسبب تدمير الأعصاب والتنميل الشديد بها.

6:الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية أو تدخين السجائر.

7: مرضى السكر أكثر عرضا لتنميل اليدين والقدمين.

8: نقص فى فيتامين ب 12، حيث يؤثر على صحة الاعصاب ويسبب التنميل.

9:الإصابة بالتصلب اللوحى والسكتة الدماغية، يؤثران على صحة الاعصاب ويسبب التنميل الشديد.

10:الاصابة بفقر الدم.

وهنا ينصح بتغيير العادات الغذائية والاهتمام بتناول الأطعمة الصحة والمكملات الغذائية وعلاج فقر الدم ، والحد من تناول المشروبات الكحولية والتدخين.


تنميل الاطراف

تنميل

الاطراف

اليدين

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