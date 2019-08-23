5 أرقام هامة عن نشاط القطاع الزراعى فى مصر.. تعرف عليها

5 أرقام هامة أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نشرته السنوية عن النشاط التعاونى بالقطاع الزراعى عام 2017/2018 نستعرضها فيما يلى:
- بلغ عـدد الجمعيات التعاونية الزراعية 5801 جمعية عـام 2017/ 2018 مقابـل 5809 جمعية عام 2016/2017 بانخفـاض بلـغـت نسبتة 0,1%..
- إجمالى القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية بلغ 14,2 مليـار جنيه عام 2017/ 2018.
- القروض قصيـرة الأجل بلغـت 7,7 مليـار جنيـه عام 2017 /2018 مقابل 5,6 مليـار جـنيه عام 2016 / 2017.
- إجـمالى القـروض متوسطة الأجـل بلغ 6,2 مليـار جنيه عام 2017 / 2018 .
- إجمــالى القروض طـويلة الأجل بلغ 243,2 مليـون جنيـه عام 2017 / 2018.
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