وسائل إعلام إسرائيلية: تفجير ثانى يستهدف حاجزا عسكريا شمالى الضفة الغربية

كتب : أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع تفجير ثانٍ قرب حاجز عسكري إسرائيلى، شمالى الضفة الغربية، بعد نحو ساعات من استهدف إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مواطنا فلسطينيا يقود دراجة نارية قد ألقى عبوة ناسفة بالقرب من حاجز جلبوع الفرب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة.

ولم يشير الإعلام الإسرائيلى لوقوع ضحايا أو إصابات.

كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أكدت أن مجندة إسرائيلية قتلت وأصيب اثنين آخرين، صباح اليوم الجمعة، جراء انفجار عبوة قرب مستوطنة دوليف شمال رام الله.

وأكد التليفزيون الإسرائيلى توجه مروحيتين عسكريتين لتمشيط غرب رام الله بحثا عن مركبة يشتبهون أنها ألقت عبوة ناسفة أدت لمقتل مجندة وإصابات خطيرة فى صفوف المستوطنين.

وقالت مصادر إسرائيلية - بحسب وكالة معا الفلسطينية - إن جيش الاحتلال استدعى قوات كبيرة لمطاردة مركبة بالقرب من المستوطنة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلى في بيان له إن الإصابات نجمت عن عملية بالقرب من مستوطنة "دوليف" بالقرب من رام الله.