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وزير خارجية إيران: المحادثات النووية مع ماكرون كانت مثمرة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:07 م
وزير خارجية إيران: المحادثات النووية مع ماكرون كانت مثمرة وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
رويترز

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 نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء إيلنا عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله إنه أجرى اليوم الجمعة محادثات "مثمرة" مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن الاتفاق النووى المبرم عام 2015.

 

وقال ظريف "قدمت لنا فرنسا مقترحات وقدمنا مقترحات عن كيفية تنفيذ (الاتفاق النووي) والخطوات التى ينبغى للجانبين اتخاذها".

 

وتابع قائلا "المحادثات كانت طيبة ومثمرة، والأمر بالقطع يعتمد على كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبى لالتزاماته داخل (الاتفاق النووي) وأيضا الالتزامات التى قطعها بعد خروج أمريكا".

 

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله إن من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

 


جواد ظريف

إيران

إيمانويل ماكرون

الاتحاد الأوروبى

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