نورا فى دعوى طلاق: زوجي بيعايرنى بإعاقتى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بسبب معايرته الدائمة لها بإعاقتها المصابة بها فى إحدى قدميها.

وقالت "نورا.س.س" 35 عامًا فى الدعوى رقم 2078/2018 أسرة، إن زوجها "مصطفى.ع" تزوجها منذ 11 عامًا وهو يعلم أنها مصابة بإعاقة بإحدى قدميها نتيجة تعرضها لحادث فى مرحلة الطفولة، وأنها كانت قد رفضت الزواج منه خوفًا من أن يأتى هذا اليوم، وبعد زواجهما بعدة أشهر بدأ يصيبه شعور بالضيق أثناء خروجهما معًا بسبب إعاقتها ولكنه كان لا يفصح بهذا الأمر ولكن بعد إنجاب طفلهما الأول كان يصعب عليها حمله أثناء خروجهما وكان يتضجر الزوج من حمل الطفل حتى بدأ فى معايرتها بهذا الأمر .

وأضافت نورا، أن هذا الأمر أصبح يتكرر بشكل شبه يومى وبدأ فى إحراجها أمام أهله وأهلها ومعايرتها بإعاقتها، حتى قررت أن تقيم ضده دعوى طلاق للضرر لما ألم بها من ألم نفسى سببه له على مدار سنوات ونتج عنه الاستعانة بأطباء نفسيين فى علاجها .