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نقيب الإعلاميين يخاطب قناة الحياة بشأن إيقاف برنامج ريهام سعيد

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:06 م
نقيب الإعلاميين يخاطب قناة الحياة بشأن إيقاف برنامج ريهام سعيد طارق سعدة نقيب الإعلاميين
كتب محمد السيد

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وجه طارق سعدة نقيب الإعلاميين، خطابا لرئيس قناة الحياة، جاء فيه أنه بالإشارة لما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية و أخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة حلقة 19-8-2019 ، فإنه تقرر منعها من ممارسة النشاط الإعلامى لحين توفيق أوضاعها .

وأضاف طارق سعدة فى خطابه أنه بالبحث فى جداول القيد بالنقابة تبين أن السيدة ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة كما أنها غير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الاعلامى للنقابة و ذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون نقابة الاعلاميين و الذى حظر ممارسة النشاط الاعلامى دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2-19 من قانون النقابة المشار اليه .

ولفت سعدة، إلى أن مجلس ادارة النقابة قرر منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الاعلامى لحين توفيق أوضاعها مع النقابة تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون النقابة حتى لا تقع القناة تحت المسئولية القانونية بالسماح لغير اعلامى بممارسة النشاط الإعلامى .

وشدد الخطاب على التنبيه على القناة بعد السماح لغير الاعلاميين المقيدين بلنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط الاعلامى حتى لا تقع القناة تحت طائلة المسئولية الجنائية طبقا للمادة 89 من القانون 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين .

 


ريهام سعيد

وقف ريهام سعيد

صبايا

برنامج صبايا

وقف برنامج صبايا

السمنة

قناة الحياة

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