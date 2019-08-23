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موزمبيق وروسيا توقعان اتفاقيات في مجالى الأمن والطاقة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:20 ص
موزمبيق وروسيا توقعان اتفاقيات في مجالى الأمن والطاقة رئيس موزمبيق فيليب نيوسى
أ ش أ

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وقّع رئيس موزمبيق فيليب نيوسى، اتفاقيات في مجالى الأمن والطاقة، مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وذلك خلال زيارته إلى روسيا.

ونقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية عن الرئيس الروسى بوتين قوله بعد توقيعه للاتفاقيات مع نظيره الموزمبيقى، الخميس، "لا تزال علاقاتنا من الجانب التجارى والاقتصادى متواضعة" مضيفاً أن لدى البلدين "آفاق جيدة".

من جانبه، قال رئيس موزمبيق- في تصريحات صحفية نُشرت عشية اجتماعه مع بوتين- "لدينا مصادر طبيعية ونتوقع أن توظِف الاستثماراتُ الروسية هذه المصادر لصالح الناس".

تأتي زيارة رئيس موزمبيق لروسيا بعد أسابيع من توقيع حكومته لاتفاقية سلام مع حركة التمرد السابقة "رينامو" وقبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية.

يُشار إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين مابوتو وموسكو بلغ 115 مليون دولار عام 2018.


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