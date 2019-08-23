"من فرح لمأتم".. ضبط منجد قتل نجار مسلح أثناء حفل زفاف ابنه بالخطاْ

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة الخانكة، محافظة القليوبية، فى ضبط منجد عقب قيامه بقتل نجار مسلح بالخطأ، فى حفل عرس بدائرة القسم.

وتلقى مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إخطار من مستشفى السلام بوصول (نجار مسلح - مقيم بدائرة المركز)، متوفى إثر إصابته بطلق نارى "خرطوش بالظهر".

على الفور انتقلت أجهزة مديرية أمن القليوبية، وبالفحص تبين أنه حال تواجد المتوفى بحفل عرس ابنه ( مزارع - مقيم بدائرة المركز )، فقام (منجد - مقيم بدائرة المركز)، بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجاً بحفل العرس، أحدث إصابة المجنى عليه بالخطأ والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم، وهو عبارة عن (فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، و 2 طلقة خرطوش من ذات العيار).