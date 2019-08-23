مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين فى سقوط سور للرى بالدقهلية

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي دكرنس العام بوصول طفل جثة هامدة وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، لمكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط سور خاص بمجموعة ري خاصة بري الأراضي الزراعية بقرية المرثا التابعة للوحدة المحلية لدموة، وأسفر الحادث عن وفاة أدم ايمن عيد حامد 8 سنوات، وإصابة عمار شحتة حسن 7 سنوات، محمد يحي السيد 6 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفي دكرنس العام.