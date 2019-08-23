سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين فى سقوط سور للرى بالدقهلية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:14 م
مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين فى سقوط سور للرى بالدقهلية أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل مصرعه وأصيب آخرين بعد سقوط سور تابع للري بناحية قرية المرثا بالوحدة المحلية لدموة مركز دكرنس.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي دكرنس العام بوصول طفل جثة هامدة وإصابة اثنين آخرين.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، لمكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط سور خاص بمجموعة ري خاصة بري الأراضي الزراعية بقرية المرثا التابعة للوحدة المحلية لدموة، وأسفر الحادث عن وفاة أدم ايمن عيد حامد 8 سنوات، وإصابة عمار شحتة حسن 7 سنوات، محمد يحي السيد 6 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفي دكرنس العام.
 

 


الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز دكرنس

مصرع طفل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل فى صان الحجر بالشرقية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:26 ص

مصرع طفل بطلق "خرطوش" في حفل زفاف بالشرقية

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:45 ص

مصرع طفل صدمته دراجة نارية بالدقهلية بسبب السرعة الزائدة

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:11 ص

مصرع طفل بطلق نارى بالأقصر.. وأسرته تؤكد وفاته بسبب اللعب بسلاح

الجمعة، 16 أغسطس 2019 06:50 م

مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بكرداسة

الجمعة، 16 أغسطس 2019 12:44 ص

مصرع طفل وإصابة 3 مواطنين فى اصطدام سيارتين بالأقصر

الخميس، 15 أغسطس 2019 11:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة