مسجل خطر: "تاجرت فى المخدرات عشان فلوسها كتير وفى النهاية اتقبض عليا"

كتب عبد الله محمود

"يعنى واحد طلع لقى أبوه وأخوه وولاد عمه بيبيعوا مخدرات، هيطلع دكتور ؟ ما هو لازم يبقى تاجر مخدرات زيهم، يعمل فلوس كتير منها بس دايما كنت بحس أنى وحش، وعمرى ما حوشت من الفلوس دى ، جات من الشمال وراحت فى الشمال ".

هذه الكلمات قالها "عبد الواحد.م" 30 سنة مسجل خطر، بعد القبض عليه فى منطقة حدائق القبة متلبسا بحيازة كمية من المواد المخدرة.

وأضاف المتهم أثناء التحقيق معه بأنه اتخذ من حدائق القبة مكانا له لترويج المواد المخدرة، لفشله فى الحصول على وظيفة تدر له دخلا معقولا، وشدة احتياجه لسد متطلباتهفيما أمرت نيابة الأميرية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة فى القبض على "عبد الواحد.م" 30 سنة عاطل "مسجل خطر"، سبق اتهامه فى قضايا حيازة مخدرات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.