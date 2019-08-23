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شاهد.. سبب حرائق الغابات الكبيرة فى جزر الكنارى

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:35 م
شاهد.. سبب حرائق الغابات الكبيرة فى جزر الكنارى حرائق الكنارى
كتبت فاطمة شوقى

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ارتفعت ألسنة نيران حرائق الغابات فى جزر الكنارى لمسافة 50 مترا فى الهواء الأيام الماضية ، والتى تسببت فى حرق أكثر من 100 الف كيلو بعد التقييم الأول الذى أجرى مع الصور التى التقطها القمر الصناعى Sentinel 2 و MODIS و VIIRS.

وقالت قناة "كنارياس7" الإسبانية إن هناك فرضان حول أصل الغابات الكبيرة فى جران كناريا، "خط حارق غير متعمد من اشخاص أونتيجة عن شرارة كهربائية " ، فوفقا للسلطات فإن كابلات الجهد المتوسط الكهربائية اطلقت شرر وصل الى الأشجار وتسبب فى الحريق.

ووفقا للتحقيقات، فإن سوء حالة الوضع الكهربائى هو السبب الاول فى اشعال النيران فى الغابات ، واشارت القناة  إلى أن فى جميع الاحوال فإن حرائق الغابات فى جزر الكنارى ناتج عن الاهمال.

وحذرت السلطات الإسبانية من ارتفاع درجات الحرارة فى جزر الكنارى والتى وصلت إلى 40 درجة ، كما حذرت من الابلاغ على الفور بمجرد رؤية شرارات كهربائية خاصة فى وادى "باخاريتوس" حيث منطقة الأشجار والنباتات الكثيفة.

وانتشر حوالى 1100 رجل إطفاء، و14 طائرة فى محاولة لاطفاء تلك الحرائق التى استمرت 5 أيام على التوالى.

وأعلنت السلطات الإسبانية  عن دخواستقرار حرائق جزر الكنارى مرحلة الاستقرار بعد خمسة أيام من الاشتعال المتصاعد، وقام رئيس الوزراء الإسبانى المؤقت بيدرو سانشيز بزيارة الجزيرة أمس الخميس .

 


جزر الكنارى

حرائق

الغابات

اسبانيا

الكهرباء

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