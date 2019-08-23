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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة اليوم
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 36 
شبين الكوم 24 35 
طنطا 24 35 
دمنهور 25 33 
الإسكندرية 23 31 
بلطيم 25 31 
مطروح 22 30 
السلوم 22 32 
سيوة 24 37 
بورسعيد 25 32 
دمياط 24 31 
الزقازيق 24 36 
الإسماعيلية 23 36 
السويس 24 36 
العريش 22 32 
رفح 22 31 
رأس سدر 25 35 
نخل 20 35 
نويبع 28 37 
طابا 26 36 
كاترين 19 35 
الطور 27 35 
شرم الشيخ 29 38 
الغردقة 27 37 
مرسى علم 28 36 
الفيوم 25 36 
بنى سويف 24 36 
المنيا 24 37 
أسيوط 24 37 
سوهاج 25 38 
قنا 25 40 
الأقصر 24 41 
أسوان 30 41 
أبوسمبل 32 40 
الوادي الجديد 27 40 
شلاتين 28 39 
ابو رماد 27 39 
حلايب 29 35 
رأس حدربة 27 36 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 28 41 
المدينة 31 44 
الرياض 25 43 
المنامة 32 38 
أبوظبي 33 42 
الدوحة 32 37 
الكويت 29 45 
دمشق 20 38 
بيروت 26 31 
عمان 20 36 
القدس 21 31 
غزة 25 31 
بغداد 27 44 
مسقط 28 33 
صنعاء 15 28 
الخرطوم 25 36 
طرابلس 23 30 
تونس 23 31 
الجزائر 20 27 
الرباط 20 31 
نواكشوط 24 29 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 

أنقرة 15 31 
إسطنبول 23 30 
إسلام أباد 25 36 
نيودلهي 27 34 
جاكرتا 23 32 
بكين 20 29 
كوالالمبور 24 32 
طوكيو 24 29 
أثينا 25 34 
روما 20 32 
باريس 15 28 
مدريد 18 33 
برلين 15 28 
لندن 14 25 
مونتريال 14 24 
موسكو 12 22 
نيويورك 18 26 
واشنطن 17 25 

 

 

 


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