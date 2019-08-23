دراسة توضح العلاقة بين تناول فول الصويا وسرطان الثدى للنساء

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أن منتجات الصويا هي البروتين النباتي الرئيسي، والذي يمكن استخدامه كبديل لمنتجات الألبان واللحوم، ولكن العديد من الدراسات جعلت استهلاك الصويا مثير للجدل وغير صحي.

ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth " تشير الدراسات المختلفة إلى آثاره الضارة على صحة المرأة حيث قد يسبب اضطراب الهرمونات لدى النساء.

ولا يحتوي فول الصويا على البروتين فحسب، بل إنه غني أيضًا بالكربوهيدرات والدهون، لذا يمكن تناوله بدلاً من الوجبة.



بعض العناصر الغذائية الهامة فيه هي:

البروتين: فهو أفضل مصدر للبروتين النباتي.

الكربوهيدرات: يحتوي الصويا على الكربوهيدرات الأكثر صحة من الكربوهيدرات السائدة.

الدهون: يحتوي الصويا على دهون صحية تحتوي على كمية صغيرة من المركبات الدهنية أوميجا 3 و 6.

الألياف: فول الصويا ومنتجه غني بالألياف، مما يجعله سهل الهضم ومناسبًا للجهاز الهضمي.



كيف يؤثر فول الصويا على هرمونات النساء يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من الأيسوفلافون التي تكون في الطبيعة هرمون الأستروجين، هذه المركبات تسبب الإصابة بسرطان الثدى.

وأثبتت دراسة من خلال البحث المختبري على الفئران أن مكملات الصويا يمكن أن تؤدي إلى ظهور خلايا سرطانية في الجسم. ومع ذلك ، كشفت الدراسة أيضا أن النساء اللائي يتناولن فول الصويا بعد تشخيص سرطان الثدي أو أثناء العلاج يتعافون بسهولة ويكون عمرهن أطول.

هذا التناقض يعطى شيئا يجب أخذه في الاعتبار وهو أن الاستروجين يؤدي إلى سرطان الثدي أو يتصرف عكس ذلك تمامًا. لذلك ، فإن الدراسة لا يصح تعميمها في العديد من الحالات، فقط يعتمد ذلك على كمية المدخول ومجموعة متنوعة من فول الصويا المستهلكة، كما يعتمد أيضًا على الفترة الزمنية التي يتناول منها فول الصويا.

من بين الآثار السلبية الأخرى لفول الصويا في الدراسة أن فول الصويا يحتوي على تضخم الغدة الدرقية ، مما يعطل الأداء الطبيعي للغدة الدرقية عن طريق منع امتصاص اليود.

بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الدراسات القديمة أن الآسيويين أكثر عرضة للتأثيرات السيئة لفول الصويا لأنهم يتناولونه منذ فترة طويلة.