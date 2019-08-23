سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة توضح العلاقة بين تناول فول الصويا وسرطان الثدى للنساء

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:47 م
دراسة توضح العلاقة بين تناول فول الصويا وسرطان الثدى للنساء الصويا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على الرغم من أن منتجات الصويا هي البروتين النباتي الرئيسي، والذي يمكن استخدامه كبديل لمنتجات الألبان واللحوم، ولكن العديد من الدراسات جعلت استهلاك الصويا مثير للجدل وغير صحي. 
 
ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth " تشير الدراسات المختلفة إلى آثاره الضارة على صحة المرأة حيث قد يسبب اضطراب الهرمونات لدى النساء.
 
 
 
 
ولا يحتوي فول الصويا على البروتين فحسب، بل إنه غني أيضًا بالكربوهيدرات والدهون، لذا يمكن تناوله بدلاً من الوجبة. 

بعض العناصر الغذائية الهامة  فيه هي:

 

البروتين: فهو أفضل مصدر للبروتين النباتي.
الكربوهيدرات: يحتوي الصويا على الكربوهيدرات الأكثر صحة من الكربوهيدرات السائدة. 
الدهون: يحتوي الصويا على دهون صحية تحتوي على كمية صغيرة من المركبات الدهنية أوميجا 3 و 6.
الألياف: فول الصويا ومنتجه غني بالألياف، مما يجعله سهل الهضم ومناسبًا للجهاز الهضمي.
 

كيف يؤثر فول الصويا على هرمونات النساء 

يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من الأيسوفلافون التي تكون في الطبيعة هرمون الأستروجين، هذه المركبات تسبب الإصابة بسرطان الثدى. 
 
وأثبتت دراسة من خلال البحث المختبري على الفئران أن مكملات الصويا يمكن أن تؤدي إلى ظهور خلايا سرطانية في الجسم. ومع ذلك ، كشفت الدراسة أيضا أن النساء اللائي يتناولن فول الصويا بعد تشخيص سرطان الثدي أو أثناء العلاج يتعافون بسهولة ويكون عمرهن أطول. 
 
هذا التناقض يعطى شيئا يجب أخذه في الاعتبار وهو أن الاستروجين يؤدي إلى سرطان الثدي أو يتصرف عكس ذلك تمامًا. لذلك ، فإن الدراسة لا يصح تعميمها في العديد من الحالات، فقط يعتمد ذلك  على كمية المدخول ومجموعة متنوعة من فول الصويا المستهلكة، كما  يعتمد أيضًا على الفترة الزمنية التي يتناول منها فول الصويا.
 
من بين الآثار السلبية الأخرى لفول الصويا في الدراسة أن فول الصويا يحتوي على تضخم الغدة الدرقية ، مما يعطل الأداء الطبيعي للغدة الدرقية عن طريق منع امتصاص اليود.
 
بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الدراسات القديمة أن الآسيويين أكثر عرضة للتأثيرات السيئة لفول الصويا لأنهم  يتناولونه منذ فترة طويلة.

فول الصويا

الصويا

سرطان الثدى

علاج سرطان الثدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة