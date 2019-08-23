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دراسة: السويسريات الأطول عمرا فى العالم وأستراليا فى المركز الأول بالنسبة للرجال

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:12 م
دراسة: السويسريات الأطول عمرا فى العالم وأستراليا فى المركز الأول بالنسبة للرجال إحصاءات النساء والرجال الأطول عمرا فى العالم
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة عن الأشخاص الأطول عمراً فى العالم، ووجدوا أن النساء السويسريات يتميزن بالعمر الطويل، وتحتل أستراليا المركز الأول بالنسبة للرجال.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيمكن للإناث اللائى يعشن فى سويسرا أن يتوقعن العيش لمدة 79 عامًا.

وبالمقارنة، يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للنساء فى المملكة المتحدة البريطانية، والولايات المتحدة 76.43 عامًا و76.08 عاما، فى المرتبة السادسة والثامنة على التوالى.

قائمة النساء
قائمة النساء

وكشف علماء فى جامعة بنسلفانيا أنه بالنسبة للرجال تحتل المملكة المتحدة المرتبة السادسة (72.33 عامًا) والولايات المتحدة أسوأ قليلاً في المرتبة الثامنة (71.57 عامًا).

واستخدم الدكتور "ميشيل جيلوت" وزملاؤه بيانات من 15 دولة فى جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا مع متوسط ​​العمر المتوقع المرتفع.

وقال الخبراء فى الدراسة التى نشرت في مجلة الدراسات السكانية إنه من بين الدول المشاركة فى الدراسة النرويج واليابان وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا.

وتحتل النساء الأستراليات المرتبة الثانية في 78.9 سنة، وجاءت النرويج في المرتبة الثالثة بمتوسط ​​78.61 سنة، وجاءت إيطاليا في أسفل القائمة بالنسبة للنساء، حيث يبلغن 72.14 فى المتوسط.

وتصدر الرجال في الدول الأوروبية مثل السويد وسويسرا المخطط في المرتبة الثانية (74.02 سنة)، والمركز الثالث (73.7 سنة).

ولا يتجاوز متوسط ​​العمر المتوقع للذكور من البرتغال المشمسة 64.77 عامًا، مما يضعهم في المرتبة الأخيرة من بين 15 دولة.

وقال الدكتورة "كولين باين"، أستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية، التى شاركت في قيادة الدراسة: "إن النتائج لها علاقة كبيرة بالاستقرار طويل الأجل، وأستراليا تتمتع بمستوى معيشة مرتفع لفترة طويلة حقًا".

وأضاف الباحثون أن الأشياء البسيطة مثل تناول ما يكفي من الطعام، وعدم رؤية الكثير من الصراعات الكبرى تلعب دورًا فى طول العمر.


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