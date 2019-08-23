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دار الإفتاء توضح حكم الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:57 م
دار الإفتاء توضح حكم الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح دار الافتاء ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول الاستيلاء على السلع المدعمة.

وجاء نص السؤال: "ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟ "

وقالت دار الإفتاء المصرية: "لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة، ويجب على القائمين على أمر السلع المدعمة ، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ "النساء: 58".

 

 


الاستيلاء على السلع المدعمة

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دار الافتاء

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