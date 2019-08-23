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حبس صاحب مصنع بحوزته 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:14 م
حبس صاحب مصنع بحوزته 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس صاحب مصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 7 أطنان دهون وزيوت مجهولة المصدر، داخل تنكات بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها أن "أسامة . س . س" 38 سنة مسئول عن مصنع زيوت الكائن بمنطقة بطن البقر، يدير المصنع بدون ترخيص لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام، وإعادة تعبئتها مرة أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمديرية، أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 5 أطنان دهون لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام و2.600 طن زيت معدة للبيع داخل تنكات، ميزان بسكول 20 برميل فارغ.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بتصنيع الزيوت غير الصالحة للاستخدام وتعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مباحث التموين

امن القاهرة

مصنع زيوت

مصر القديمة

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