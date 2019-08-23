حبس المتهم بقتل طفل بطلق "خرطوش" بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، حبس المتهم بقتل طفل بطلق "خرطوش" بالبطن بالخطأ؛ وذلك أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "بلبيس" المركزى، بوصول الطفل "أشرف صلاح إبراهيم عبدالقادر" 11 سنة، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "كفر أكياد" فى بلبيس، مصابًا بطلق "خرطوش" بالبطن من الجهة اليمنى، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين أن الطفل كان يحضر حفل "حنة" قبل أن يقوم أحد أقارب العروسين بإطلاق عدة أعيرة فى الهواء أصابته إحداها وأودت بحياته، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.ص.ع" 37 سنة، سائق، تم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32883 جُنح بلبيس لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.