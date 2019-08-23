سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس المتهم بقتل طفل بطلق "خرطوش" بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:45 م
حبس المتهم بقتل طفل بطلق "خرطوش" بالخطأ فى حفل زفاف بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، حبس المتهم بقتل طفل بطلق "خرطوش" بالبطن بالخطأ؛ وذلك أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "بلبيس" المركزى، بوصول الطفل "أشرف صلاح إبراهيم عبدالقادر" 11 سنة، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "كفر أكياد" فى بلبيس، مصابًا بطلق "خرطوش" بالبطن من الجهة اليمنى، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين أن الطفل كان يحضر حفل "حنة" قبل أن يقوم أحد أقارب العروسين بإطلاق عدة أعيرة فى الهواء أصابته إحداها وأودت بحياته، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.ص.ع" 37 سنة، سائق، تم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32883 جُنح بلبيس لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الشرقية

كفر اكياد

مصرع طفل بخرطوش

مصرع طفل فى حنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن الشرقية يعيد طفلا بعد خطفه على يد 4 أشخاص لدى خروجه من الدرس

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:52 ص

مباحث ههيا تضبط عاطلا بحوزته بانجو وسلاح نارى

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:09 ص

مستشفى المبرة بالشرقية يجرى 972 عملية خلال شهر.. ومديره: لا قوائم انتظار

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:42 ص

ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش و200 قرص كبتاجون بالعاشر من رمضان

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:39 ص

مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل فى صان الحجر بالشرقية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:26 ص

حبس سائق طعن شقيقته لشكه فى سلوكها بأبو كبير

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:01 م

حبس شاب بتهمة هتك عرض قاصر داخل دورة مياه مسجد بالشرقية

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة